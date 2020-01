Bronco deja huella con rancheras

León.- Nadie mejor que Bronco para sacar al 'Sergio Bailador' que se tiene dentro y hacerlo gozar hasta la madrugada.

Los regiomontanos mostraron porqué son los favoritos de los mexicanos con canciones románticas y cumbias llenas de energía.

Pero antes, hablaron con los medios de comunicación sobre el robo que sufrieron hace un par de días cuando se dirigían a Moroleón, Guanajuato, y externaron su preocupación sobre la situación de inseguridad que vive el país.

Es la segunda vez que nos ocurre, pero esta vez a los muchachos les quitaron el dinero del viaje, no estábamos nosotros, no estamos seguros. Que yo sepa, no hay ninguna aseguradora que asegure instrumentos, y pues estamos desprotegidos", comentó Lupe Esparza.