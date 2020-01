Llegan a la Feria de León después de la 1 y se van para no pagar $70

León.- Visitantes a la Feria Estatal de León en su primer lunes, se manifestaron inconformes por la medida de cobrar $70 pesos después de la 1 de la tarde, aunque este precio incluye todos los juegos, el teatro del pueblo y otros espectáculos.

Los quejosos señalaron que la mayoría de las veces, solamente los niños y los jóvenes son los que se suben a los juegos, entonces para los demás integrantes de la familia no resulta costeable. Hubo quienes entraron molestos, pero otros optaron por irse.

Yo opino que no está bien, en mi caso, vengo con mi esposa y mi hija, que es la que se sube a los juegos, pero pagué setenta pesos por los tres. Nosotros incluso a veces venimos con mi suegros o mis papás y ellos tampoco se suben a los juegos, no se me hace justo. Deberían dar dos opciones, nos quitan tres días para venir y el fin de semana hay mucha gente”, señaló Eduardo Hernández, padre de familia.

Cabe recordar que esta disposición solamente aplicará lunes, martes y miércoles, pero incluso si estos días llegan antes de la 1 de la tarde, solamente pagarán 11 pesos.

Otras personas prefieren no entrar para evitar pagar por algo que no usarán. Foto: Areli Barrera.

Pero hay personas que señalaron que solamente acuden a comer y comprar cosas, por lo que no les convienen los beneficios que da el pagar los 70 pesos.

Piden den a elegir

Se me hace muy caro, no todas las personas pueden pagar eso, gente de escasos recursos no van a poder pagar eso o imagínense una persona que gane mil pesos a la semana y que sean cuatro de familia, está complicado, para algunas personas como yo es económico, porque traigo varios niños y los subo a todos los juegos, pero pero para otros puede ser complicado”, manifestó Ivonne Medina, madre de familia.

Otros opinaron que hay quienes acuden a la feria solamente por un corto tiempo y no pueden disfrutar de los espectáculos o todos los juegos.

Pensábamos que era opcional lo de los setenta pesos, yo vengo con mi familia, mis niñas quieren subirse a los juegos, pero como papás nosotros no podemos pagar los 11 pesos, es general lo de los 70 pesos y se me hace que no es justa la disposición, debería ser opcional. Sobre los espectáculos y el teatro del pueblo a veces uno no se queda y de todos modos puedes entrar, haciendo fila”, expresó Fabricio Aranda, padre de familia.

Sin embargo aunque pocos casos, pero hubo quienes dijeron que sí conviene el precio, aunque sumándose a la petición de que sea opcional pagar los 11 o los 70 pesos.



