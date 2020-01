Ofrece Feria de León oportunidad a adultos mayores

León, Guanajuato.- Cada día de Feria quedan 25 toneladas de basura y a su limpieza contribuye un grupo de adultos mayores, quienes ven en esta actividad una oportunidad para recibir un ingreso monetario.

Enfundados en playeras naranjas, con escobas, recogedores y bolsas hacen su mejor esfuerzo para mantener limpias las instalaciones.

Esto es un aliviane para no estar ahí nada más en la casa, me enfermé en mi trabajo y me tuve que jubilar, es segundo año que trabajo en la Feria y ya aquí uno se entretiene, se despeja un poquito y gana un dinerito”, Joaquín Sánchez.