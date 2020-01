Se quejan leoneses ante la Profeco por cobro de $70 en la Feria de León

León.- Entre la una y las tres de la tarde de este lunes al menos unas 30 personas que acudieron al módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para quejarse del costo de $70 pesos por persona para entrar a la Feria Estatal de León, esto de acuerdo al propio personal encargado de este.

Este módulo está ubicado en la avenida Paseo de los Niños, entre las instalaciones de la Feria y Explora.

Cabe mencionar que este precio solamente va a aplicar solamente lunes, martes y miércoles a partir de la 1 de la tarde e incluye acceso a todos los juegos las veces que se quiera, el Teatro del Pueblo y otros espectáculos.

Sin embargo, previo a arrancar con esta disposición, la Feria de León, no colocó ningún anuncio al respecto en las taquillas, sino los usuarios se dieron cuenta hasta llegada la hora, lo cual causó desinformación al inicio.

La Profeco envió un comunicado en el que señaló que previo a esto, envió un exhorto vía oficio al Patronato de la Feria, para que esta tarifa fuera opcional y no condicionada, sin embargo no se tomó en cuenta.

A través de un escrito que el Patronato hiciera llegar el pasado viernes 10 de enero, se informa la firmeza de continuar con esta tarifa, que según se menciona no perjudica a quienes visiten la Feria”, detalló la Delegación de Profeco en León.

En consecuencia, la Profeco puntualizó que se mantendrán atentos a cualquier queja que los visitantes hagan al llegar a la Feria, para buscar la conciliación inmediata.

De igual manera recordaron que se cuenta con el teléfono del consumidor 800 468 8722; número locales 716-6808, 716-6044, 716-6465 y el domicilio de las oficinas de Profeco en León 5 de mayo 341, colonia Obregón.

Una de las responsables del módulo de la Profeco en la Feria, explicó que otra queja que han recibido constantemente es que hay confusión en cuanto a que los niños que por su estatura entran gratis, pero dentro tienen que pagar por los juegos.

Y respecto a la tarifa de 70 pesos, dijo que muchas de las quejas han sido de parte de personas de la tercera edad.

Me dicen: es que no es justo, pero regular precios no podemos, solamente tomamos datos y las personas tienen que ir directamente a levantar la queja formalmente a las oficinas de Profeco”, indicó.