Visitan jóvenes la Feria para hacerse tatuaje por $10

León, Guanajuato.- Un stand ha hipnotizado a adultos y más a los jóvenes que asisten a la Feria Estatal de León 2020.

Emocionados y, a la vez con temor, se acercaban los chicos de varias escuelas y edades para preguntar por los tatuajes de fantasía.

Éstos cuestan 10 pesos y son una sensación para mujeres y hombres.

Formados y buscando que sus padres o maestros nos los vean, escogían el tatuaje en espera de que no los fuera a delatar.

Los tatuajes que son colocados en los brazos de los pequeños ni siquiera son de tinta o de henna como se conocen muchos, el material es una calcomanía que la adhieren con una pistola de agua que moja el brazo y hace presión, no dura más de 15 días.

Los "valientes" se escapaban de sus acompañantes diciéndoles que iban a los juegos y cuando ya veían que no estaban en la mira escogían y rápido se los ponían.

Cuando vi la máquina pensé que eran de verdad y que ya no se me iba a quitar pero cuando lo toque y vi que era como plástico pegado ya no me asuste, por un momento pensé que me jefa me iba a pegar a palos", comentó Raúl Pineda.