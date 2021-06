Guanajuato, Guanajuato.- En tres años y medio María ha tenido que mudarse de casa al menos seis veces por las amenazas de muerte que han recibido ella y su familia solo por buscar a su hijo, desaparecido hace tres años y medio en Irapuato.

Desde que no volvió a verlo hizo las denuncias y comenzó a recibir amenazas por escrito, ahí comenzó la necesidad de mudarse de un lado al otro y a esto se sumaron los problemas de salud que comenzó a sufrir por la angustia por no tener a su hijo.

Después de un tiempo pensó que se había dado por vencida, dejó de buscar para evitar amenazas, pero decidió retomar la búsqueda junto a integrantes del grupo ‘A tu encuentro’.

María está decepcionada de las autoridades, del sistema, está cansada y quiere que la búsqueda termine para tener paz y ya no tener que mudarse de un lugar a otro. Tener un hogar con las personas que ama.

El caso de María fue uno de los que se presentaron al comisionado de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, por integrantes del colectivo A tu Encuentro, quienes acudieron a manifestarse a la capital por el incumplimiento de promesas de esta comisión.

Integrantes del colectivo aseguraron que la comisión había prometido la entrega de despensas, apoyos de salud y gastos funerarios a familias de personas desaparecidas, sin embargo dijeron que no les han cumplido.

No nos han cumplido lo que nos deben de cumplir, anteriormente a Gobierno del Estado le pedíamos por ejemplo funeraria, hospitalización, entonces ahorita el problema que tenemos es que a una compañera que tenemos le operaron a su mamá, aparte de que pierde a su hermana está en riesgo el patrimonio de ellos, el hospital les cobró 148 mil pesos, ¿de dónde vamos a sacar 148 mil pesos? Esa es la razón que nos motivó a caminar”, refirió Margarita Cordero.

Integrantes del colectivo tomaron un carril del bulevar Euquerio Guerrero y marcharon hasta las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pidieron el cumplimiento de la entrega de apoyos y despensas a la que se comprometieron desde el año pasado.

“En la comisión no son nuevos, ya todos tienen experiencia, hay personas que no reciben despensa desde octubre del año pasado, vamos para el séptimo mes del año y hay niños que no tienen leche, pañales… aquí se llevaron a pilares, a papá y a mamá que son pilares de familia. Antes nos apoyaban, ahorita no tenemos apoyo de nada, absolutamente de nada, deben funerales, los compañeros sacan dinero prestado, cuándo van a resolver este problema”, señaló por su parte Jocelyn Muñoz.

Las manifestantes fueron recibidas por el comisionado en grupos de cinco, cada una de ellas presentó sus necesidades particulares y se establecieron compromiso con cada una de ellas. Los gastos médicos de las familias se van a cubrir y se agilizará la entrega de despensas.

Esperemos que en esta ocasión que ellos nos están prometiendo y comentando se siga al pie de la letra y pues somos una familia y siempre que cualquiera de nuestro familiar de nuestro colectivo se vea fracturado en sus derechos, vamos a hacer estas manifestaciones las veces que sean necesarias”, dijo Jocelyn.