‘Aprendimos y evolucionamos junto al COVID’

Alexis está viviendo solo, no quiso arriesgar a su familia pero tampoco dejaría sola a la población que ahora depende de él y sus servicios como enfermero.

A cuatro años de ejercer en la enfermería, su trabajo que comienza desde las 7 de la mañana, no solo es atender pacientes con COVID-19, sino fungir como todo lo que pueda; mensajero con las familias, apoyo para otras incluso para sus propios colegas.

“Esta situación es toda una experiencia cada día es algo nuevo, al inicio no sabíamos cómo era, conocíamos muy poco del coronavirus era todo nuevo para todos, era totalmente desconocido, al inicio teníamos pacientes positivos que ni siquiera sabíamos que eran positivos” narró Alexis García Salazar.

En la unidad 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras el coronavirus ha mostrado todo su potencial desde el pasado 15 marzo cuando se confirmaron los dos primeros casos positivos, así también han ido evolucionando el personal de salud.

“Poco a poco hemos ido aprendiendo, tenemos que prácticamente entrar a algo totalmente nuevo cada día, conocemos vidas nuevas cada día tenemos que estar prevenidos”, detalla el joven.

El reto no solo es enfundarse en los trajes para evitar cualquier tipo de contagio, sino dejar de ver a sus papás.

“Yo no quería exponerlos, mi familia tiene la posibilidad de tener otra casa y se fueron; yo vengo, vienen me traen lo necesario algo de comida, realmente no los veo para nada”, mencionó.