Asteriscos

JÓVENES, AHORITA NO

El dirigente del PAN León, Toño Guerrero, el mismo que el miércoles le confirmó la reunión, le comunicó que los jóvenes ya tienen otra actividad programada ese día. Medina le respondió que en la fecha que le indiquen está dispuesto a dar la charla.

SERENIDAD Y PACIENCIA

El jefe estatal del PAN, Lalo López Mares, insistió que en el PAN no hay censura, eso sí, no se notó cómodo con señalamientos de su primer Gobernador. De paso le pidieron que se serene con su aspiración de competir por ser Consejero Nacional.

¿QUIÉN LO BAJÓ?

¿Quién decidió bajar la charla del miércoles del Facebook del PAN de León? la respuesta es que fue un asunto interno del Comité Municipal. ¿Por qué? no lo explicaron. Las observaciones que hace Medina a la vida interna del partido en el que tiene 36 años, se confirman en los hechos: al PAN le urge autocrítica y debate.

LES CALÓ

Uno de los señalamientos del Ingeniero el miércoles fue el de cuidar la separación de poderes en Guanajuato. “Sí he sido crítico es que no debe estar el Congreso, ni el partido, ni el Poder Judicial, ni los ayuntamientos, a lo que diga el Gobernador”.

PAN, LO LAMENTA

López Mares respondió ayer: “Es su opinión, respetable, sin embargo no es una realidad, se respeta pero no se comparte. Es lamentable que se señale esto al Poder Judicial, Ejecutivo, municipios, no es correcto, respetamos su postura”.

LA ASPIRACIÓN

En lo que sí hizo énfasis el Presidente azul, y lo secundó la secretaria general, Rosario Corona, fue a la expresión de Medina Plascencia de que le gustaría competir para ser nuevamente Consejo Nacional (elección prevista a noviembre).

EL REGAÑO

López Mares le dijo: “Sí debo ser muy claro a él y a todos los panistas que respeten los tiempos y las reglas del PAN, aún no tenemos convocatorias, procesos abiertos y no podemos utilizar este tema del Consejo de Sabios como una plataforma, quiero ser muy claro y contundente en AN no censuramos a nadie, no tapamos a nadie”.

NO SE MUEVAN

Y remató Rosario Corona: “El CEN emite la convocatoria y aún no la tenemos, por tanto pedimos a los interesados al Consejo Nacional que esperen tiempos para que haya imparcialidad y que todos tengan las mismas condiciones de competencia”.

ALCALDES AUSENTES

En el encuentro dominical de morenistas con los secretario de Gobernación y de Seguridad federal, en Silao, para aceitar la maquinaria de movilización del 10 de abril, los ausentes fueron sus tres alcaldes: Carlos García, de Silao; César Prieto, de Salamanca; y de Doctor Mora, Édgar Javier Reséndiz. La duda obvia es: ¿Por qué?

REFORMA ELÉCTRICA

El Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro advierte que Morena y aliados pretenden someter a aprobación el dictamen de la Reforma Eléctrica en días santos. La postura de este partido, que tiene 15 diputados de Guanajuato, es ir en contra.

EN LOS DÍAS SANTOS

La diputada federal irapuatense, Itzel Balderas, comentó que las comisiones de Puntos Constitucionales y la de Energía, comenzaron el proceso de dictaminación de la iniciativa que presentó el presidente López Obrador en octubre del 2021.

PRI, EN SUS MANOS

Al tratarse de una reforma constitucional se necesitan 333 votos que no tiene Morelia y sus aliados. “Contamos con PRI, PRD, MC que se han pronunciado en contra y estamos confiando en que no prospere, pero el día de la votación es el día de los hechos, y que el PRI incline la balanza para que no progrese”, confía Itzel.

LOS ARGUMENTOS

La panista ratificó los argumentos de los opositores: “Ahuyentará la inversión, provocará pérdida de empleos, traerá apagones, daño al medio ambiente, en general es un capricho del Presidente que le costaría muy caro a México”, citó.

SIN CONTRAPESOS

Además cuestiona el que desaparecerían la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). “Eso significaría que un político como Bartlett no tenga contrapesos en la CFE y haría con la energía de los mexicanos lo que le viniera en gana”, señala.

MORENA, EN TIERRA

En el bando de los morenistas no pierden el tiempo de gira para defender lo que consideran las bondades de su reforma. El fin de semana estuvieron las senadoras Malú Mícher, en Cortazar, y Antares Vázquez, en Apaseo el Grande. Y así andan…

ERA SOBRE FISCALIZACIÓN

El evento era un Foro de Fiscalización para dar a conocer sus propuestas en esta materia, sobre todo la conveniencia de crear las auditorías forenses en el estado, pero más bien pareció otra cosa: evento de precampaña, el organizado por la diputada local morenista Alma Alcaraz Hernández.

PERO PARECÍA PRECAMPAÑA

Para ello se dispuso el salón de usos múltiples, el más grande del Palacio Legislativo. Ahí se reunieron unas 150 personas, pero aunque había algunos regidores morenistas de varios municipios, también había “acarreados”: señoras pobres con niños pequeños, al final se lanzaron varias porras: “Alma, Alma, Alma”.

RELEVO EN ACCIÓN JUVENIL

Ante más de 200 jóvenes panistas de todo el estado este domingo, luego de ser el único registro para el proceso interno, tomó protesta María Fernanda Vázquez como nueva Secretaria de Acción Juvenil. Prometió la mejor Secretaría Juvenil del país.

“Los que me conocen saben que me apasiona el trabajo. Sin duda los tiempos actuales exigen a nuestra institución evolucionar y debemos convertirnos en una organización que dialoga, participa y construye el futuro de México”, expresó.

Ayer, en conferencia de prensa junto a los dirigentes estatal del PAN, la joven comprometió “Formar un ejército de jóvenes que apoye las tareas del partido”.