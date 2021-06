'Ya estamos cansados', dicen ancianitos que esperan horas bajo el sol por la vacuna

León, Guanajuato.- En la unidad médica de la comunidad San Judas, en León, el proceso de vacunación ha sido muy lento, y estar afuera, bajo el sol, ha sido tedioso para los adultos mayores que esperan su turno.

La afluencia de interesados en recibir su segunda dosis de vacuna anti COVID en este sitio es baja, sin embargo el tiempo de espera es de hasta casi 4 horas, según los presentes.

"Se formó mi hija, pero ya se tuvo que regresar al trabajo y yo me quedé aquí, nos venimos desde las 9 a formar y todavía no es hora de que me pasen", dijo la señora Rosa Solares.

Hasta las 11 de la mañana en este centro se habían aplicado 166 dosis de AstraZeneca, y la asistencia fue marcada como baja, según el último corte de información de la Secretaría de Salud.

Esteban Valdivia, de 76 años, llevaba horas formado, de pie. Foto: Joel Reyes

‘Ya estamos cansados y viejos’

Esteban Valdivia, un leonés de 76 años, pidió agilidad para la aplicación de la vacuna, dijo que ya no aguantar más de pie y menos con los intesos rayos del sol.

"Uno ya no aguanta mucho, nos duele de todo y lo único que queremos es inyectarnos para tener las dos vacunas, ya estamos viejos", lamentó.

Silvestra, de 90 años, se encontraba sentada esperando el momento para entrar.

"Me duelen mis huesos, nos formamos desde las 8 y media y seguimos aquí, no estaré tranquila hasta que me inyecten", dijo Silvestra Tavares Sánchez.

Sivestra Tavarez tienen 90 años y esperó por su vacuna. Foto: Joel Reyes

Este punto de vacunación está ubicado en la calle Pradera en la comunidad San Judas, los horarios de atención son de 8 de la mañana a 8 de la noche, las vacunas disponibles para hoy aquí son mil 200.