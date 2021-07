Llama Unión Campesina a renovar documentos para legalización de vehículos extranjeros

Irapuato, Guanajuato.- La Unión Campesina Democrática hace un llamado a sus afiliados a renovar su documentación para poder regularizar sus vehículos extranjeros, esto tras la promesa del presidente de México, Andres Manuel López Obrador.

Ramiro Gómez González, coordinador de la UDC estatal, comentó que el propósito es darle a conocer a la ciudadanía y a los afiliados que López Obrador arrancó su promesa de legalizar los vehículos con un programa piloto que inició en Baja California y el cual se tiene planeado que se lleve a más estados de la República.

Ya es un hecho, se está levantando el padrón en el estado de Baja California, un registro (...) no sabemos qué costos van a tener, no sabemos qué modelos de vehículos y que tipos de vehículo van a entrar, mientras tanto no emitan las reglas de operación, pero de que es un hecho, es un hecho ya”, dijo.