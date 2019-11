Sin gel antibacterial y sin agua en dos clínicas del Seguro

León.- Pese a que la Secretaría de Salud en Guanajuato ya confirmó el primer caso de influenza de la temporada en una mujer, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no hay gel antibacterial.

Derechohabientes del IMSS señalaron que las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los sanitarios deja mucho que desear.

No hay gel antibacterial ni agua en baños de la clínica 51. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

En la Unidad de Medicina Familiar No. 51 y en la sala de urgencias de la T-1 no hay jabón, no hay papel higiénico ni para secarse las manos, faltan lavabos y hasta agua para los baños que lucen sucios.

No nos dan ni papel, menos jabón. Hacemos lo humanamente posible por tenerlos medio limpios. No hay ni material de limpieza", revela una de las encargadas de intendencia de la Unidad de Medicina Familiar No. 51.

Derrochan en campaña

Empleadas del IMSS señalan que mientras se dio un derroche de dinero en la campaña del candidato "oficial" del Sindicato, Luis Alberto Martínez, faltan medicamentos, y todo tipo de productos de limpieza.

Los mismos empleados han denunciado la problemática en redes sociales, a través de Movimiento en Defensa del IMSS: "Los Trabajadores del IMSS nos debemos y nos entregamos para mostrar una atención de calidad, a pesar de la falta de insumos, personal e infraestructura".