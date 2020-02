18 de los 52 guanajuatenses aterrizarán mañana en Silao

Guanajuato.- A las 2:00 pm de mañana sábado empezarán a llegar los guanajuatenses que estudian becados en China, hasta ahora son 52 los que ya tienen asegurado su retorno y se tienen programadas actividades en caso de prolongarse su regreso al lejano Oriente.

Así lo detalló el director General del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (Educafin), Jorge Enrique Hernández Meza, quien puntualizó que hasta ahora se tienen programados vuelos de llegada de estos estudiantes hasta el 5 de febrero.

En entrevista para AM, el funcionario detalló que el primer grupo de 18 personas llegará al Aeropuerto Internacional del Bajío a las 2:00 pm de mañana sábado y para el domingo llegan 11 más a las 2:00 pm y 4:20 pm.

Después, el martes 4 de febrero llegan 4 más, y para el 5 de febrero un último grupo de 19 personas a las 2:00 pm y 7:15 pm.

La logística no fue tan sencilla, casi todos traen dos escalas, solo un vuelo tiene tres escalas. La gran mayoría no pasan por Estados Unidos porque los jóvenes no tienen visa”, añadió Hernández Meza.