2019 se perfila a ser el año con más homicidios en León

León.- El 2019 se perfila para ser el año en que más homicidios dolosos se han cometido en León desde el 2016, primer año completo de gestión del alcalde Héctor López Santillana, así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con corte a septiembre, el Secretariado apunta a que se cometieron en la ciudad 323 homicidios dolosos, y hasta la mañana de este domingo, sumaban 53 en lo que va de octubre de acuerdo al conteo de am, es decir, sumarían 376.

Esta cifra rebasa ya en un 100% la cantidad total de homicidios dolosos que registró el Secretariado en 2016, que sumaron 188.

Aunque en un porcentaje mucho menor, 12.9%, también los homicidios dolosos que se llevan hasta el momento rebasan los registrados en 2017, 333.

En lo que respecta al 2018, los contabilizados por el Secretariado fueron 350, cifra menor a los que ya se contabilizan este 2019 y los que se esperan a fin de año.

Cabe destacar que la mayoría de los homicidios dolosos, que suman mil 194 en las bases de datos del Secretariado de 2016 a septiembre de 2019, se han cometido con arma de fuego, 898, lo cual representa el 75.2%; en el resto hubo uso de arma blanca o algún otro elemento.

Cabe recordar que hace ocho días, cuando el Secretariado actualizó sus cifras, se dio cuenta de que de enero a septiembre, en todo el estado, se registraron 2 mil 560 personas asesinadas, con lo cual dejaba a Guanajuato en el primer lugar a nivel nacional.

Ayer am, citando los resultados del reporte “Violencia del crimen organizado”, realizado por Lantia Consultores, se identificó a León como el quinto municipio a nivel nacional donde más ejecuciones se dieron en septiembre, con 44.

En el top 10 de violencia, León comparte posiciones con Celaya y Salamanca, que ocuparon el noveno y décimo lugar, respectivamente.

El modelo de seguridad que se proyectó para León desde diciembre pasado no se ha implementado como se prometió, señaló José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador de León (CCEL).

Reconoció que el que se aplique en su totalidad es una de las peticiones constantes en reuniones que tiene el sector que representa con el alcalde de León, Héctor López Santillana, y el secretario de Seguridad Pública de León (SSPL), Mario Bravo Arrona.

“A veces el Secretario de Seguridad no está muy convencido y como él es una extensión del fiscal, a veces nos topamos con pared con él, no quiere, no está convencido, y a veces por su propia voluntad, sin consultar al Ayuntamiento, busca modificar el modelo y en eso no estamos de acuerdo”, explicó Sánchez Castellanos.