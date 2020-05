35% de afiliados a Canaco Irapuato laboran en primera fase de apertura de negocios

Irapuato.- El 35% de los afiliados a la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) Irapuato se encuentran laborando en esta primera fase de apertura de negocios, comentó Héctor Carlo Leon Ramírez, director de la cámara.

Comentó que los comercios que se encuentran abiertos por el momento son de calidad esencial, dentro de los cuales se estarían sumando con el inicio de la reactivación económica los vendedores mayoristas, los farmacéuticos, alimentos y tiendas de conveniencia.

Hizo hincapié en que las personas deben de entender que de acuerdo con como avance el semáforo de contagios en Irapuato y Guanajuato es como se irán abriendo los negocios.

Ese semáforo depende en que la secretaría de salud nos dé el banderazo y que nos diga sabes que ya pasó la etapa de mayor contagio, según las características que nos publican en la página de reactivemos Guanajuato, es que tienen que pasar más de 14 días sin un muerto, sin contagios”, dijo.

Mencionó que las autoridades piensan que la punta de contagios en el estado estará entre el 22 de junio al 4 de julio y que se están reactivando de manera normal los negocios tres semanas más a partir de la fecha ya señalada.

Informó que desgraciadamente sí han habido algunos comercios no esenciales que no pudieron soportar la pausa de actividades y cerraron definitivamente, pues no pudieron adaptarse en las ventas en línea, como las tiendas de ropa, zapatos.

Ya no pudieron llevar acciones para poder seguir trabajando, muchas personas se gastaron sus ahorros, tratando de mantener al 100% a sus empleados y tratando de hacer que esto pudiera perdurar, hacer que la fuente de empleo siguiera aun después de la pandemia, sin embargo, los recursos fueron limitados y si existen varias empresas que han solicitado la cancelación de sus contratos en plazas”, refirió.

Invitó a los dueños de negocios a no arriesgarse a las multas por abrir antes de lo estipulado por los semáforos, los cuales son manejados por cada uno de los ayuntamientos.

Creo que no vale la pena arriesgarse a que te multen o a que te clausuren por el hecho de no estar facultado a abrir el día primero de julio ese fue digamos el decreto que se realizó a nivel federal para lo que fue la sana distancia”, indicó.

egutierrez@am.com.mx