4 mil ladrones tienen ‘en jaque’ a los leoneses

León.- Son alrededor de 4 mil delincuentes los que tienen sumido a León en la inseguridad, de estos unos 300 son los más peligrosos, señaló Bernardo León Olea, asesor en materia de Seguridad para el Gobierno Municipal.

Para detenerlos es fundamental la articulación de la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público, parte medular del modelo de seguridad que Olea diseñó y que aún no se ha llevado a la práctica en su totalidad.

Ahí la llevan, pero las dos partes esenciales y duras, la recepción de denuncias y la investigación de delitos de la mano del Ministerio Público, todavía falta, es la razón por la cual todavía en León no empiezan a ceder los niveles de criminalidad.

Mientras eso no se haga, ahí vas deteniendo gente, haces lo que puedes, pero no hay una política de sacar de circulación a los criminales que están cometiendo delitos”, indicó.