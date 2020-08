40% de los curtidores no cumplen con reglas de descargas de residuos: Sapal

Admite el organismo que 40% de las empresas del ramo incumplen con el saneamiento y descargas residuales.

Asegura que han aplicado sanciones e incluso clausuras.

León.- Pese a ser un requisito indispensable, alrededor del 40% de las empresas de la industria curtidora no cumplen con las medidas de saneamiento y descargas de aguas residuales en el municipio de León.

Así lo estimó el presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Jorge Ramírez Hernández, que agregó que la paramunicipal no ha sido omisa y en su momento ha aplicado sanciones e incluso clausuras; sin embargo, no dio más detalles.

En rueda de prensa, Ramírez Hernández afirmó que se sigue incrementando el número de empresas que se suman al Programa de Regulación Ecológica y esperan que para octubre el 80% de las empresas curtidoras tengan instalados medidores de descargas y contaminantes.

Defendió que los curtidores son los principales interesados en cumplir con las normas ecológicas, debido a que para poder vender sus productos deben cumplir con distintos estándares y procesos ambientales marcados por regulaciones internacionales.

“Seguramente hay áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar, tenemos que sancionar, pero hay un dinamismo que hace que no podamos hablar en absolutos. No podemos decir que todos cumplen o que ninguno cumple. No todos cumplen, hay algunos que no y tenemos que trabajar en eso. Pero no podemos hablar en términos absolutos, ni son todos los que cumplen, ni son todos los que no cumplen (…) Tenemos ya alineados al convenio sobre el 60% de los cueros producidos”, dijo en la conferencia de prensa, tras sostener una reunión con diputados del PAN.

Desconocen condiciones de planta tratadora

Respecto a las acusaciones de la empresa concesionaria de la planta municipal de tratamiento de aguas residuales, Ecosys III, acerca de que supuestamente SAPAL no ha dado una puntual vigilancia y ha permitido que las empresas curtidoras incumplan con el pre saneamiento que le deben dar al agua que utilizan en sus procesos antes de descargarla, el presidente del Consejo de SAPAL declaró que desconoce los motivos de la postura de Ecosys III y evitó dar una opinión acerca del desempeño de la empresa durante los más de 20 años que estuvo a cargo de la planta de tratamiento antes de que termine el proceso de entrega-recepción.

Afirmó que desconocen las condiciones en las que se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, si la concesionaria no cumplió con sus obligaciones no descartan tomar medidas legales.

Te podría decir cuando cerremos todo el proceso de entrega-recepción ver cuáles son las condiciones de entrega y en ese momento podremos decir si cumplió o no (…) Nuestro papel como Consejo de SAPAL es proteger los activos, si hay elementos para poner una denuncia lo haremos”.

