8M Día de la Mujer Irapuato: Policías impiden a feministas pasar a presidencia municipal

Irapuato, Guanajuato.- Este lunes colectivos feministas se manifestaron en las cercanías de la presidencia municipal de Irapuato, exigiendo justicia por las víctimas de violencia y feminicidio en el Día Internacional de la Mujer (8M); sin embargo, un cerco policial les impidió acercarse a la presidencia municipal.

Las manifestantes bloquearon el paso en las vialidades del centro histórico de Irapuato, a la vez que exigían a los policías que les dejaran pasar.

Las jóvenes realizaron varias pintas con consignas feministas, exigencia de legalizar el aborto y los nombres de algunas víctimas de feminicidio, además de lanzar piedras contra las ventanas por lo que policías municipales realizaron un cerco para resguardar el inmueble, recibiendo insultos por parte de las manifestantes.

Tras casi media hora de manifestarse cerca de la presidencia municipal, las jóvenes continuaron su marcha por las calles de Irapuato.

En Salamanca exigen justicia por Nadia

En Salamanca, poco más de cien mujeres marcharon en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y exigieron justicia para la joven Nadia, quien fue asesinada a balazos justamente la noche del 8 de marzo del año pasado.

Con carteles con diversos mensajes y gritando consignas, el contingente inició su recorrido desde la calle Ébano, a las afueras del Estadio de la Sección 24, en la colonia Bellavista, enfilándose por la calle Zaragoza hasta llegar a la Plazoleta Hidalgo donde iniciaron un mitin en favor del feminismo.

“Hombre, mujer, no seas indiferente. Nos están matando en la cara de la gente”, “no estamos todas, nos falta Nadia”, “el que no grite es macho”, etc., eran parte de las consignas que gritaban las mujeres de entre las cuales algunas usaban pañuelos verdes y playeras en color moradas.

En patines, bicicletas y autos, las manifestantes hicieron su recorrido de manera pacífica, sumándose algunas más a la marcha conforme iba avanzando hacia el primer cuadro de la ciudad, arribando finalmente a la Plazoleta donde continuaron con sus consignas y colocaron listones en colores verdes y morados sobre el busto de Miguel Hidalgo.

Una de las principales exigencias era la de pedir justicia para la joven estudiante Nadia, originaria de Salamanca, quien hace un año fue asesinada a balazos a bordo de un auto sobre el camino a la comunidad de La Ordeña, y que a la fecha, las autoridades encargadas de las investigaciones no han dado con los responsables.

Tras varios minutos de seguir con las consignas a modo de hacer conciencia entre los ciudadanos de los peligros que día a día viven las mujeres por el solo hecho de serlo, finalmente la marcha finalizó en medio de un ambiente de tranquilidad.

