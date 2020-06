93% de árboles que retiraron de avenida Irrigación fueron trasplantados con éxito

Celaya.- La Dirección de Medio Ambiente de Celaya, dio a conocer los resultados de la replantación de los árboles que se rescataron de la obra del puente de Irrigación, en donde expresó que un 93 por ciento de los replanteos se dio con éxito.

El director de la dependencia, Gastón Peña Maldonado, habló sobre los resultados de los 76 árboles que se cambiaron de lugar debido a la obra en la avenida Irrigación y dos magueyes, los cuales han tenido una recuperación con éxito.

Es un parteaguas en el ejercicio de que hay que respetar, en el ejercicio de que hay que respetar los árboles, ya no hay que talar, solo lo indispensable”, comentó al arranque de su presentación.

Explicó que el gobierno municipal sólo se encargó de los permisos de replantación, poda y tala, y los permisos de impacto ambiental fueron realizados por Gobierno del Estado, y ellos determinaron la cantidad de árboles que serían rescatados de esta obra, el sitio y cuantos se replantaría.

El lugar donde se replantaron los árboles fue en el Parque Bicentenario que se encuentra en la comunidad de Trojes, en donde fueron un total de 76 árboles entre Palo Verde, Pirul, Fresnos, Guamúchil yMezquites, además de dos Magueyes.

Están bien vestidos, tienen su follaje, están floreciendo, hay un frutal que ya está dañado frutos, en un inicio la gente nos decía, y con justa razón, la gente veía puros troncos, pero esa es la técnica para la replantación, lo más delicado son las raíces. Es lo más importante cuidar, y la copa se tuvo que cortar, eran árboles que pesaban 450 a 500 kilos, y se tenía que mover bien, no a mano, si no en grúa y una estructura especial para no perjudicar al tronco”, comentó.