A 20 años de la tragedia: las explosiones en el Mercado de Abastos de Celaya

Celaya.- Este jueves se cumplen 20 años de las explosiones en el Mercado de Abastos de Celaya, considerada la más grande tragedia ocurrida en el municipio que dejó como saldo 72 personas fallecidas.

Cinco explosiones en el interior de la "Abarrotera Celaya", ubicada frente a la Central de Autobuses, donde se almacenaban más de tres toneladas de pólvora almacenadas de manera clandestina, dejaron 358 personas lesionadas, muchas de ellas con heridas graves.

Antes de las 10 de la mañana del 26 de septiembre de 1999, un incendio en una de las vitrinas que exhibía fuegos pirotécnicos, del negocio ubicado en la esquina de las calles Antonio Plaza y Felipe Ángeles, alertó a los empleados quienes metieron la mercancía al baño del negocio.

Lejos de poder apagar el fuego, éste se propagó en el interior del establecimiento y ocasionó la primera explosión, con lo cual resultaron las primeras víctimas.

Hasta el lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, Cruz Roja, Bomberos de Celaya, reporteros y decenas de curiosos.

Sin conocer que en el lugar se almacenaban casi ocho toneladas de artículos fabricados con pirotecnia, cuerpos de emergencia realizaban su labor cuando vino una segunda explosión alrededor de las 10:20 de la mañana.

La explosión de más de dos toneladas de pólvora provocó la demolición de los locales de esa zona y por ende la mayor cantidad de victimas mortales, otras fueron lanzadas a varios metros de distancia y varias quedaron mutiladas entre los escombros.

Decenas de personas corrían despavoridas tratando de huir de lo que parecía una zona de guerra o intentando llegar al lugar de la tragedia para buscar a sus familiares o amigos.

Cuerpos de rescate de diversos municipios de la región llegaron al lugar para ayudar ante la magnitud de la tragedia.

Antes de las 11 de la mañana ocurrió una tercera explosión que provocó daños materiales y minutos después otros dos estallidos de menor intensidad.

La explosión que originó la tragedia más grande en la historia de la ciudad ocurrió en el negocio propiedad de Angélica Vargas Bocanegra e Ignacio Ojeda, quien fue una de las víctimas.

Dicho establecimiento tenía un permiso temporal para la venta de pirotecnia como se le había expedido a varios negocios de dicha zona durante la administración municipal liderada por el entonces alcalde Ricardo Suárez Inda.

Dos años después de las explosiones, elementos del FBI y de la Procuraduría General de la República lograron la aprehensión en la ciudad de Chicago, de Angélica Vargas Bocanegra, por los delitos de homicidio culposo y almacenamiento de explosivos.

Para el cronista municipal, Fernando Amate, el episodio más doloroso en la historia del Celaya contemporáneo aún hay una cicatriz moral con las víctimas y sus familiares.

El duelo ahí está, todos los duelos tienen su tiempo y dicen que solo el tiempo cura las heridas, pero para que esto sea efectivo es necesario que esta situación no vuelva a ocurrir. Contra la desidia, contra la abulia, contra la corrupción, porque en este hecho hubo un poco de todo, debemos estar firmes”, afirmó.

Fernando Amate recuerda que aquel día acudió a la central de abastos a comprar pirotecnia para el cumpleaños de su hermano, pero a dos décadas de distancia hace un llamado a respetar la veda que desde esa época se impuso.

Cualquier tragedia humana debe llevarnos a la reflexión. El hecho de que hayan transcurrido 20 años no quita la vigencia de varios puntos, se ha incrementado la cultura de la prevención en términos generales.

Hago un llamado a los padres de familia para que no permitan que sus hijos jueguen con pirotecnia. He hecho un llamado a la autoridad eclesiástica puesto que en barrios y colonias, en fiestas patronales, es común escuchar el tronar el cuetes que no abonan en nada a la fiesta ni al rito católico”, dijo.