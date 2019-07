A 80 mdp estafadores pretendían vender terreno donde se hará el Centro de Espectáculos de León

León.- La Fiscalía General del Estado investiga a una banda de estafadores que pretendía vender en 80 millones de pesos un terreno de 4.3 hectáreas ubicado en el bulevar López Mateos y Pradera, donde se tiene proyectado construir el Centro de Espectáculos de León.

Los defraudadores falsificaron documentos, suplantaron la identidad del propietario y de apoderados legales de la empresa propietaria del inmueble que es ‘Sociedad Mercantil Espectáculos Taurinos de México SA’.

La Fiscalía General abrió la carpeta de investigación No. 70629, con fecha del pasado 5 de julio en la Agencia Investigadora 20-UIPATO1 de León, a cargo de Gabriela Guadalupe de Jesús Ortega Castro.

El apoderado legal de la empresa, Eduardo Ocampo Bautista, presentó una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común contra quien resulte responsable “por los delitos que a su vez resulten de los hechos presentados”.

El fraude fue detectado en la notaría pública número 104, del licenciado Jesús Luis Vega Castillo, “a donde acudió un sujeto haciéndose pasar por el señor Luis Alejandro Rojas Manzur, quien es el apoderado legal de la empresa Espectáculos Taurinos de México, y solicitó el trámite para la compraventa, ya que supuestamente la empresa que representaba vendería el inmueble de referencia a la empresa INLEJE”.

Ante esta solicitud, el notario procedió a investigar ante el Registro Público de la Propiedad, confirmando algunas irregularidades que daban pie a un presunto fraude.

Entre las anomalías había falsificación de documentos, suplantación de identidad, robo de identidad al presentar credenciales del IFE falsas.

Por este motivo dio aviso a la empresa Espectáculos Taurinos, cuyo apoderado legal, Eduardo Campo, solicitó detener el trámite y señaló que periódicamente revisan el estatus legal de dicha firma, que también es propietaria de la plaza de toros La Luz, la Monumental de Aguascalientes, la de San Marcos y la de Guadalajara, entre otras.

Nos dimos cuenta que se había presentado el referido aviso preventivo y nos comunicamos con el licenciado Jesús Luis Vega Castillo para solicitarle que detuviera el trámite de la escritura, ya que el inmueble de referencia no se encuentra en venta”, declaró el apoderado legal.

También se dio aviso al Colegio de Notarios de León, representada por el licenciado Jorge ARturo Zepeda Orozco, quien confirmó los hechos.

Señaló que fueron notificados que trataron de vender fraudulentamente, suplantando al apoderado legal de la empresa Espectáculos Taurinos de México, el predio donde se tiene proyectado construir un Centro de Espectáculos de primer mundo para León. Presentaron ante el notario Jesús Luis Vega Castillo una identidad apócrifa, por lo que la empresa presentó una denuncia ante la Fiscalía.

De acuerdo a la copia de la escritura certificada pública No. 326,912 con fecha del 23 de febrero del 2018, otorgada ante la fe de la licenciada Georgina Schila Olivera González, el terreno tiene una extensión de 43 mil 816 metros cuadrados, y se localiza en el bulevar Adolfo López Mateos casi esquina con Pradera.

Dicho inmueble fue adquirido por la empresa Espectáculos Taurinos de México mediante la escritura No. 5551 con fecha del 28 de abril del 2011 en 261 millones de pesos, y se pretendía vender como oferta en 80 millones.

De acuerdo con los últimos avalúos, el predio cuesta arriba de 400 millones de pesos.

El presidente de los notarios confirmó que hay una banda de delincuentes que buscan terrenos baldíos, suplantan identidades y falsifican documentos que obtienen del Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el mismo predio lo trataron de vender en otras entidades, entre ellas en Querétaro.

Es por ello que desde hace dos semanas, la empresa afectada colocó mantas donde da a conocer que el terreno no se vende y cualquier asunto relacionado con el mismo pueden llamar al teléfono 477 5552240 con la leyenda: ‘Este terreno no está a la venda. No se deje engañar’.