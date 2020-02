”A Celaya le está yendo bien”, asegura alcaldesa Elvira Paniagua

Celaya.- A pesar de los hechos violentos registrados en las últimas semanas en Celaya, para la presidenta municipal, Elvira Paniagua, al municipio le está yendo bien por las detenciones que se han realizado.

Al preguntarle sobre la serie de hechos delictivos que han ocurrido en la ciudad en los últimos días, como la detención de dos policías municipales por agentes estatales, y dos oficiales de la Marina, quienes presuntamente tenían relación con un grupo de la delincuencia organizada, la colocación de una manta con amenazas en Presidencia Municipal o la amenaza de bomba en un banco; la Alcaldesa destacó las detenciones de presuntos delincuentes que ha habido en el municipio.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

A Celaya le está yendo bien porque ha habido detenciones y hay operativos de manera conjunta, porque si la gente está haciendo cosas malas y son delincuentes, los están agarrando, se está trabajando y esto quiere decir que los tres órdenes de gobierno se están coordinando y están haciendo aprehensiones importantes (…), que haya detenciones es un buen mensaje”, aseguró.

Elvira Paniagua afirmó que la seguridad se sigue reforzando en el municipio y descartó que los delincuentes encuentren en Celaya una ciudad atractiva para delinquir.

"Tenemos que reforzar por eso el tema de la seguridad pero yo insisto se sigue reforzando y se sigue trabajando, no está como queremos, claro que no, hay mucho que hacer todavía y tengan la seguridad que no vamos a bajar la guardia”, afirmó.



Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos qué te parece en los comentarios!