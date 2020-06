A Daniela un tlacuache le roba el corazón y ahora se dedica a rescatarlos

Guanajuato, Guanajuato.- Chencho, un tlacuache de tres años, despertó en Daniela Pesqueira Alejandri el amor por rescatar y proteger a estos animales que podrían convertirse en leyenda si la población no deja de matarlos al confundirlos con roedores.

Desde hace tres años, Daniela, licenciada en Relaciones Industriales, empezó a rescatar tlacuaches.

Con la ayuda de dos amigos veterinarios, su hija de 17 años y una amiga cuidan de estos animales para después liberarlos en su hábitat.

Todo empezó cuando una compañera de trabajo encontró un tlacuache en su casa y me lo trajo porque a mí me gustan mucho los animales y le dije: pero rescato perros y gatos, no tlacuaches.