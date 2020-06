A María un comando le arrebató a su hija Gabriela y murió sin volver a verla

Irapuato, Guanajuato.- María del Refugio Blancarte tenía 35 años, murió en una clínica del IMSS en León hace cinco meses a causa de una neumonía y sin poder volver a ver a su hija Gabriela Johana Ríos Blancarte.

Su esposo Omar Ríos cree que lo que se la llevó fue la depresión que sintió después de que le arrebataron a su hija de sus brazos. El 27 de mayo de 2019, hombres armados ingresaron a su casa en Irapuato y se llevaron a la joven, y desde entonces no la han vuelto a ver.

“Mi esposa se puso muy mal, básicamente a ella se la arrebataron de las manos, se metieron a la casa, llegaron dos camionetas, se bajaron hombres armados, la jalaron de los cabellos, la durmieron, la subieron y uno de ellos le apuntó a mi esposa hacia el estómago, le argumentó que se retirara que si no la iba a matar, obviamente como su madre no le hizo caso y no le hicieron nada”, dijo.