A casi un mes del incendio, aún hay incertidumbre entre locatarios de Mercado Comonfort

León.- A casi un mes del incendio registrado la madrugada del 9 de diciembre en el Mercado Comonfort, comerciantes del mismo solicitan a las autoridades municipales que se realicen las mejoras en el inmueble sin cerrar sus instalaciones.

El incendio afectó las ventas de los locatarios. Foto: Dulce Muñoz Barajas.

El pasado 9 de diciembre, el director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez realizó un recorrido por las instalaciones de dicho mercado y mantuvo un diálogo con los afectados por el siniestro. Informó que después de las ventas del Día de Reyes se cerraría el mercado para hacer los trabajos de remodelación.

Sin embargo, este miércoles locatarios del lugar dijeron que hasta el momento desconocen si el mercado será cerrado para la realización de estos trabajos que consisten en la aplicación de pintura y la revisión de la instalación eléctrica.

Autoridades habían anunciado que el mercado sería cerrado para los trabajos de remodelación, pero comerciantes hasta la fecha desconocen si esto pasará. Foto: Dulce Muñoz Barajas.

No nos han dicho todavía nada. Están por avisarnos porque también las autoridades estaban en que si se va a cerrar o no el mercado, pero no sabemos si es cierto. Después del 6 de enero ya nos iban a avisar si será necesario cerrar el mercado", platicó la comerciante Patricia Mejía.

Bajan sus ventas y piden no cerrar

Comerciantes afectados dijeron que pueden organizarse para evitar que se cierre el mercado. Foto: Dulce Muñoz Barajas.

En este sentido, los comerciantes aseguraron que han batallado para repuntar sus ventas luego del incendio por lo que sugieren a las autoridades municipales no cerrar el mercado y que los trabajos de remodelación se realicen por secciones para no verse más afectados.