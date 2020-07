A empleados de fábrica de calzado en León les niegan finiquito

León, Guanajuato.- El cierre de empresas de diferentes giros ha generado inquietud y preocupación a ciudadanos que a causa de la pandemia por el COVID-19 han perdido sus empleos y ahora no pueden solventar sus gastos diarios.

Colaboradores de una empresa de calzado de la colonia Industrial Delta expresaron su inconformidad ante el cierre de operaciones de la empresa en la que laboraban.

Los trabajadores informaron a periódico AM que se les notificó de un cierre temporal, motivo por el cual unas 300 personas acudieron entre el lunes y martes a negociar el pago por el cierre.

Marcela Huichapa, trabajadora de la fábrica, indicó que por el cierre de operaciones, muchas personas se quedaron sin empleo y con la incertidumbre de saber si la empresa retomará labores y así recuperar más adelante sus empleos.

El día jueves nos informan que por cierre laboral ya no pueden darnos trabajo… Los compañeros están inconformes porque ya tenían muchos años y les están ofreciendo tres mil 200 pesos, a los encargados que tenían un buen rango les están ofreciendo seis mil 500”, mencionó Marcela.

“Yo duré un año un mes, pero no sé cuánto me van a dar, no sé del seguro, si me lo vayan a quitar, yo solo quiero ver cómo va a quedar el finiquito, la mayoría de los compañeros no están conformes”, afirmó de su lado Ana Sotelo.

Mientras que Alexa Mireles comentó: “yo entré aquí a la edad de 15 años, no tengo seguro desde entonces, yo les exigía pero no me lo daban, el enojo es que por casi dos años me están ofreciendo muy poco”, comentó.

“Cierre, por crisis”

Por su parte, la empresa dijo que debido a la situación económica del país, les es imposible solventar gastos, motivo por el cual cerraron la fábrica.

David N., representante de Recursos Humanos, informó a periódico AM que la empresa atraviesa problemas de falta de trabajo, por lo que decidieron frenar operaciones.

Estamos tratando de arreglar con las personas lo mejor que se pueda, ahora sí que el gobierno no ha apoyado nada a los empresarios y pues ya no se pudo más con la situación, nosotros no queremos escondernos, mucha gente quiere seguir trabajando con nosotros en cuanto esto se reactive”, aseguró.

Añadió que la empresa solicitó apoyo al Gobierno Municipal, que sólo les ofreció 26 mil pesos, y esto no fue suficiente para gastos.

AM