León, Guanajuato.- Las ofertas llegaron a la Feria de Verano León 2021, comerciantes de los pabellones comerciales aseguraron que bajaron precios a sus productos como parte de la estrategia de venta.

En varios locales de ropa, zapatos, relojes, lentes y bolsos se pueden observar los letreros fluorescentes con los descuentos que manejan, desde 100 pesos hasta 2x1 en diferentes productos.

Ha casi ocho días de concluir la Feria de Verano León 2021 aún no se han visto los tradicionales remates.

Pero los visitantes no opinan lo mismo, a algunos el precio de algunos productos les parece caro, incluso hay quienes aseguran que hasta subieron precios 50 pesos más y no a todos les alcanza para comprar.

La semana pasada traje a mi hija a los juegos y en lo que los prendían y todo eso nos metimos a ver los expositores, los de Marca Guanajuato son los que se han mantenido, pero los otros no, porque había preguntado por una bolsa que me dijeron a 100 y me la vendieron en 150 y un slime que le compré a mi hija lo pagué en 35 pesos y ya está a 45", platicó Karina Rueda.