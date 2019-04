A municipios de Guanajuato les faltan policías y ni plan de seguridad tienen

La mayoría de los municipios de Guanajuato sufre por falta de policías. Tampoco tienen un plan de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó en marzo que entre 27 municipios suman 1,200 vacantes de policía. Lo peor es que hay pocos aspirantes.

Los municipios con más vacantes en policía son: Celaya con 453, León con 259 y San Miguel de Allende con 84.

Otras ciudades como Irapuato, Jaral del Progreso, Tierra Blanca, Uriangato y Victoria, ni siquiera informan al Gobierno el número de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes.

Al 31 de marzo, Seguridad Pública del Estado registró 4 mil 829 elementos contratados.

Además de la falta de policías, de acuerdo con el reporte de Compromisos Municipales en Materia de Seguridad Pública, que coordina el Estado, ningún alcalde había informado su programa contra el delito.

León e Irapuato solo lo hicieron público. Ambas están asesoradas por el estratega Bernardo León Olea. Los otros 44 municipios no tienen un proyecto para combatir la inseguridad.

Por ley los municipios deben entregar este documento a Seguridad del Estado. Hasta ahora lo único que han reportado es que están en proceso, pero sin fecha de entrega.

Otro indicador que deben cumplir los municipios es un programa anual de operativos; hasta ahora solo 19 municipios lo han entregado, otros 24, entre ellos León, Irapuato, Celaya y Guanajuato capital no han cumplido.

Tres municipios más, Juventino Rosas, Yuriria y Villagrán no han participado en las reuniones de seguridad que ha organizado este año el Estado.

Solo 10 municipios también reportaron que se agendaron operativos de alto impacto durante el primer trimestre del año, estos operativos están enfocados a combatir delitos como robo de vehículos, huachicol, robos al tren, contra el abigeato y robo a carreteras.

Celaya es el municipio con más vacantes.

Faltan policías

Municipios que reportaron vacantes de policías (Al cierre de marzo de 2019):

Celaya 453

León 259

San Miguel de Allende 84

Salvatierra 60

Guanajuato 38

Acámbaro 37

San Luis de la Paz 33

Abasolo 31

Apaseo el Alto 31

Cortazar 29

San Francisco del Rincón 26

Purísima del Rincón 25

Valle de Santiago 21

Tarimoro 20

Pénjamo 17

Pueblo Nuevo 14

Doctor Mora 14

Manuel Doblado 13

Romita 11

Comonfort 10

Moroleón 10

Dolores Hidalgo 9

Huanímaro 7

Cuerámaro 4

San Diego de la Unión 1

San José Iturbide 3

Silao 2

En León así como hay demasiadas contrataciones, también se van o despiden a muchos.

En León contratan a 675 pero se van 539

En lo que va de la administración de Héctor López Santillana han renunciado 187 policías municipales y han despedido a 352 elementos.

La meta para este trienio es lograr reclutar 500 nuevos elementos de seguridad, pero desde el trienio anterior ese objetivo no fue cumplido.

Desde el 2015, el primer trienio de López Santillana, con corte a febrero de este año se dieron de baja a más de 600 policías, por motivos como: despido, renuncia, defunción, cambio de adscripción, mutuo consentimiento y pensión.

En la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, entre el 2016 y febrero de 2019 se recibieron 7 mil 569 solicitudes de aspirantes a ingresar a la Policía Municipal, pero solo 675 concluyeron el proceso.

Los principales motivos por los que rechazan a los aspirantes son: no aprobar evaluaciones de control y confianza, no aprobar evaluaciones internas médicas, psicológicas, entorno social, deserción del proceso, no cumplir con el perfil físico o falta de documentación.

Además de los rechazados, otro factor que ha impedido cubrir todas las vacantes es el incremento de renuncias año con año, entre 2016 y el primer bimestre de este año desertaron 159 y 276 fueron despedidos, otros 38 fueron dados de baja por otros motivos como defunción, pensión o mutuo consentimiento.



Se ha tenido una baja de alrededor de 500 elementos en el último trienio y las principales causas son faltas a su labor o acciones que atentan contra la imagen y valores de la corporación. En este sentido, ha sido muy clara la posición de la Secretaría de Seguridad Pública de no tolerar actos deshonestos y que traicionen la confianza de la ciudadanía”, explicó la SSP.

Asimismo, reiteraron el hecho de que algunos elementos se han ido por no acreditar sus pruebas de control de confianza, “en estos casos es un tema de apego a la Ley, aunque cabe mencionar que el porcentaje de aprobación en esta parte es del 94%, uno de los más altos a nivel estatal”.

Además, señalaron que respecto a la baja en el número de aspirantes que ingresaron se debe al reforzamiento de los filtros dentro de la misma Academia, con la finalidad de quedarse con los mejores perfiles y aptitudes necesarias para ejercer su labor.

La directora de la Academia, Leilani Tortolero, informó que diariamente se reciben de 25 a 30 interesados en ingresar, destacó que aproximadamente solo el 30% de las personas logra entrar, sin embargo las cifras apuntan que por año sólo logran entrar alrededor del 8%.

La meta es llegar a 2 mil 700 elementos a octubre del 2021, por lo que la SSPL realizará ajustes administrativos que faciliten el cumplimiento de dicha meta.

El Municipio de Celaya admitió dificultad para reclutar policías.

Celaya admite dificultades para reclutar policías

Ante la urgencia por tener policías en Celaya se han contratado policías auxiliares que no portan armas y reciben capacitación por seis semanas aunque el secretario de Seguridad Ciudadana admitió que hay dificultades para contratar elementos.



Está caminando despacio (el reclutamiento) por algunos otros factores. El mismo tema de la apatía por querer ser policía, lo que ha estado sucediendo en nuestro país de repente crea el hecho de no querer participar como elemento de seguridad pública”, aseguró Juan José González González, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Con el inicio de la administración municipal encabezada por la alcaldesa Elvira Paniagua y con la ratificación de González González al frente de la seguridad en el municipio, éste le presentó el proyecto de Policía Auxiliar ante la necesidad de reclutar elementos.

El proyecto consiste en que durante su administración ingresen 300 policías auxiliares, quienes recibirán preparación de seis semanas y colaborarán en pareja con un elemento de la Policía Municipal, sin embargo no estarán armados y percibirán un sueldo de 9 mil 286 pesos con turnos de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso.

Uno de los objetivos principales es que los nuevos elementos se sigan preparando en el Instituto de Formación Policial (Infopol) y cuando concluyan su educación ingresen a la Policía Municipal.

El proyecto inició hace tres semanas con el ingreso de 83 elementos y actualmente hay cien uniformados auxiliares, teniendo como meta de que a final de año sean 200.



Estaremos creciendo poco a poco, la idea no es sacar elementos al vapor sino meter elementos a capacitar y que salgan con lo indispensable como arma para poder operar dentro de la población”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana.

El funcionario aseguró que están a la espera de que se cumplan 60 días para tener un primer balance del proyecto.



He platicado con presidentes de colonias y la gente donde se ha destinado policía auxiliar para vigilancia permanente y lo han recibido bien, perciben más la presencia policiaca después de la puesta en marcha del operativo”, explicó.

No presentan plan

La secretaría de Seguridad Ciudadana no lo ha dado a conocer al Ayuntamiento el Plan de Seguridad para Celaya.

El regidor panista, Carlos Rivas Aguilar, quien preside la Comisión de Seguridad, sostuvo que tiene qué ver con el mejoramiento de salarios de los policías, equipamiento y capacitación, además de complementarse con el Plan de Seguridad del Estado.



El plan está debidamente estructurado y diseñado. Básicamente todo esto se ha hecho en función de un análisis, de un diagnóstico y se han definido perfectamente bien todos los objetivos y acciones. Te puedo dar información genérica, en lo operativo es el secretario de Seguridad quien debe proporcionar información”.

El edil independiente, Mauricio Hernández Mendoza, miembro de la Comisión de Seguridad, señaló que lo que sí se presentó fue una estrategia que tiene que ver con la contratación de policías auxiliares.

Sin embargo, agregó que fuera de ello el Ayuntamiento no tiene otro documento que plasme un plan integral de seguridad.



Seguramente hay un plan, pero ponerlo en blanco y negro, y socializarlos podrían contribuir a fortalecer la estrategia integral en el Municipio”, dijo.

Irapuato asegura que a sus convocatorias si llegan varios aspirantes a policías.

En Irapuato capacitan a suficientes aspirantes

A pesar de la situación de violencia que aqueja al municipio de Irapuato, las convocatorias para el reclutamiento de nuevos elementos de seguridad, tienen alta demanda, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés.

El funcionario, señaló que contrario a lo que se creería, sí hay muchos interesados en sumarse a las filas de la Policía Municipal y aseguró que de la última convocatoria ya se aprobaron 32 aspirantes.



Una vez que inició el proceso de la convocatoria es de 500 aspirantes, ya con el primer filtro enviamos 246 elementos al examen de control y confianza, ya en el proceso se quedaron 204 y de estos tenemos ya 32 elementos aprobados y estamos en espera del resto de los resultados para poder iniciar posiblemente la semana que entra”, señaló.



Pensaríamos que iba a ser así (que habría menos interesados por la violencia), sin embargo fue lo contrario tenemos una excelente respuesta en la convocatoria y además nos sirvió mucho trabajar en un primer filtro dentro de la academia, anteriormente si tu mandabas 10 elementos a examen de confianza sólo pasaban tres, ahora con este filtro mandamos únicamente a aquel elemento con posibilidades de pasar el examen, ahorita llegaron 60 resultados de los cuales pasaron 32. Más del 50%”, dijo.

Reiteró que Irapuato no tiene problemas para reclutar a futuros policías municipales y incluso destacó que con la demanda sería posible reclutar dos grupos más en el transcurso del año.

Además anunció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato lanzará una nueva convocatoria para reclutar a jóvenes que quieran cursar la academia y ser parte de la Policía de Proximidad.

En este nuevo proceso no se contemplan aspirantes para las áreas de Policía de Investigación y de Atención a Víctimas, ya que con la primera convocatoria se tuvo buena respuesta y estarán cubiertas estas plazas.