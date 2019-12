A partir del 2020 en estas tiendas de León ya no darán bolsas

León.- A partir de enero de 2020 en algunas tiendas de autoservicio de la ciudad desaparecerán las bolsas de plástico por lo que invitan a los consumidores a desembolsarse llevando su propia bolsa ecológica.

AM realizó un recorrido por distintas tiendas de autoservicio como Soriana, Walmart y HEB, y sólo en ésta última se pudo confirmar que las bolsas de plástico ya no estarán disponibles a partir del próximo año.

Con un letrero colocado en la entrada principal, en esta tienda se informa a los consumidores de la nueva medida que se comenzará a implementar en pocos días con el fin de eliminar el uso de las bolsas de plásticos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Por un planeta más limpio. Desembólsate. Menos plástico. A partir de enero no tendremos disponibles bolsas de plástico en nuestras tiendas, súmate a esta iniciativa y trae tu bolsa ecológica. Piensa verde", anuncia el mensaje.

En la tienda Walmart ubicada sobre el bulevar Juan José Torres Landa en la colonia El Tlacuache el personal que atendía en el área de atención a clientes no confirmó, pero tampoco descartó que también se vaya a eliminar el uso de las bolsas de plástico.

De hecho en junio de este año ya se había eliminado el uso de las bolsas, pero sólo funcionó una semana porque a algunos clientes no les pareció que no se estuvieran dando bolsas. Pero todavía no sabemos que se vayan a eliminar por completo", dijo la empleada en turno.