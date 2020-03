A pesar de COVID-19, censo de Inegi no se detiene en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no se detendrá en Guanajuato, pese a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, por lo que los encuestadores continúan pasando casa por casa para entrevistar a los ciudadanos.

Algunos encuestadores comentaron que están preocupados por contraer el COVID-19 y llevarlo a sus hogares. Sin embargo, la instrucción hasta el momento es continuar con su labor, siguiendo las medidas de seguridad que les recomendó el INEGI, como evitar el contacto físico con los informantes.

Sí nos preocupa un poco porque, pues la verdad, sí corremos un riesgo en la calle y después llegamos a la casa con la familia y qué tal que los contagiamos, pero hay que salir, ahorita nos han dado algunas pláticas para capacitarnos y también se nos incrementó el bono de gastos médicos para que compremos guantes, gel antibacterial, cubrebocas o si ocupamos ir al doctor", dijo uno de los encuestadores que prefirió no revelar su identidad debido a que el Inegi les ha prohibido hablar con la prensa.

Otros colaboradores de la institución señalaron que se les ha pedido acelerar sus pendientes y visitar el mayor número de viviendas, pues el ejercicio podría suspenderse este fin de semana para evitar posibles contagios.

Lo que nos pidieron es que nos pongamos las pilas para acabar de encuestar las casas en las que no habíamos encontrado a la gente o que por cualquier cosa no pudimos encontrar a las personas. Porque nos han dicho que no se va a terminar, que se quedaría con lo que tenemos y hasta la segunda semana de abril pasarían los verificadores a comprobar todos los datos", expuso otro encuestador.