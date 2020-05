A pesar de recomendaciones, en Irapuato la gente no deja de acudir al Centro

Irapuato.- Los trabajos en el centro de la ciudad se han intensificado a partir de que el primer cuadro de la ciudad ha presentado un incremento de ciudadanos que lo visitan, señaló Daniel Leon Morales, coordinador del Centro Histórico.

Mencionó que se están fortaleciendo las medidas con Seguridad Pública, con inspectores de mercados y personal del Centro Histórico con filtros adicionales, pues mucha gente está llegando al centro a hacer sus trámites bancarios y llevan acompañantes.

No es que no queramos por gusto (dejarlos pasar) es que no es correcto traer acompañantes, ni niños, entonces sigue el dispositivo permanente de estar retirando gente que no tiene cosas indispensable que hacer que no sean las compras o las operaciones bancarias”, dijo.