A pesar del riesgo, Morena no participa en reunión con Zamarripa y Álvar

Guanajuato capital.- Diputados de Morena decidieron no participar en la reunión con el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, por estar en desacuerdo con la reserva en la que se lleva a cabo.

El encuentro ha empezado puntualmente a las 11 de la mañana con la participación de legisladores de PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Panal y PT.

Aunque sólo estaba prevista la participación de diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Comunicaciones y los representantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, al final el acuerdo político se modificó y se permitió la participación de los cualquier legislador que tuviera interés en participar. Sin embargo, en un oficio girado por el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, se advirtió que los participantes que no pertenecieran a cualquiera de estas comisiones no tendrían derecho a voz.

La decisión que se tomó es que si no participan los medios de comunicación, si no se permite el acceso con voz no nada más ahí sentados escuchando, de más diputados, nosotros no vamos a participar y creo que quedó claro que no van a permitir el acceso a los medios de comunicación y que la invitación que se está extendiendo a los diputados desde hace unos días es para que solamente estén presentes, sin la posibilidad de ejercer voz, de intervenir”, señaló Ernesto Prieto Gallardo, coordinador de legisladores de Morena.