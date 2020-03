A punto de arrancar Rally y comerciantes de la Madero desconocen medidas de seguridad

León, Guanajuato.- A casi una semana de que inicie la etapa callejera del Rally Guanajuato México, organizadores comenzaron ya a preparar la ruta por donde pasarán los autos en las calles de León.

Autoridades y organizadores del evento señalaron que el recorrido será del Expiatorio a Calzada de los Héroes.

Por lo que en las banquetas de la calle Madero fueron colocadas unas barras de contención de cemento para seguridad de los asistentes.

Sin embargo, comerciantes y colonos aseguraron que desconocen las medidas de seguridad que se aplicarán durante el evento.

“La verdad es que conocemos los horarios del recorrido que van a hacer, a las 4 de la tarde van a cerrar las calles, pero no conocemos y no quedan claros los protocolos de seguridad, tampoco nos avisaron de que se iban a colocar esos muros de cemento”, comentó José Luis Hernández, comerciante.

Incluso encargados de negocios dijeron que sus patrones no les han informado nada acerca de la organización del evento que tendrá lugar del 12 al 15 de marzo.

La verdad no conocemos mucho del tema, porque hay rotación de turnos y no sabemos qué va a pasar con exactitud esos días, porque no se nos ha informado bien, sé que han teniendo reuniones los dueños y vecinos, pero nada más”, comentó una empleada de una panadería.