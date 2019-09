A punto de enfrentarse taxistas en nuevo Hospital General porque no hay permisos

León.- Taxistas de diversos sitios de la ciudad se disputan el servicio en las inmediaciones del nuevo Hospital General de León.

Este miércoles llegaron decenas de unidades de Línea Dorada, lo que generó un enfrentamiento con taxistas que ya estaban posesionados en el lugar.

Los taxistas que estaban ahí acusaron al líder de Línea Dorada de enviar gente a "tomar" las instalaciones y hacerlos a un lado.

Tuvo que intervenir personal del área de Movilidad de la Dirección General del Transporte del Estado para calmar los ánimos.

Afuera del hospital hay taxistas de los sindicatos "Milenio", “Tasiter”, quienes concentraron cerca de 90 unidades afuera del nuevo Hospital.

A estos se sumaron otros taxis de la llamada "Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato", representados por José Luis Guerrero Mendoza, quien dijo que representa no sólo a "Línea Dorada", sino a otros sindicatos como Álvaro Obregón, CTM, Central Camionera, Taxitel.

La situación se está complicando en ese punto porque la Dirección de Transporte no ha definido quien tendrá la concesión en esa zona y todo mundo quiere estar", dijo Guerrero Mendoza.

No hay orden y muchos piratas están apostados ahí porque en la ciudad hay poco trabajo de fletes. Esto ya se veía venir porque Movilidad no ha puesto orden. Se solicitó la concesión de acuerdo a los lineamientos, y hasta la fecha no se ha dado una respuesta”, dijo José Luis Guerrero.