Se queda Guanajuato en naranja con alerta; advierten que tendencia es a rojo

León, Guanajuato.- Guanajuato está a un paso de volver a semáforo rojo; una semana más se mantiene en Naranja con Alerta según la evaluación que autoridades sanitarias revelaron.

Son 32 puntos el máximo a definir si el estado cambia o se mantiene y Guanajuato cerró esta semana con 31.

Es decir, a pesar de que en los primeros 4 días de diciembre el estado ha reflejado un gran número de casos activos, defunciones y porcentaje de positividad, el análisis de la autoridad estatal deja a Guanajuato en el límite.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz aclaró que de seguir este aumento, el próximo viernes estarían informando sobre el cambio a rojo.

Aunque dejó claro que los comercios, empresas e industrias no podrán volverse a cerrar, pues explicó que el estado necesita economía.

Cabe recordar que ayer Guanajuato registró 61 defunciones y su acumulado llegó a 4 mil 355; el total de casos confirmados fue de 67 mil 378 y 4 mil 832 casos activos.

“¡Niños por favor!, lo único que nos preocupa es que estemos sanos, que no haya división”, fueron las palabras del Doctor , Daniel Díaz al dirigir ayer su mensaje a los niños guanajuatenses para que ayuden a los adultos a crear conciencia sobre el Covid-19.

El Doctor Daniel Díaz enfatizó que el número de casos activos promedio por semana se duplicó; incluso los números superaron cifras del mes de julio que se consideró como la etapa más fuerte que se tuvo en el estado.

De la semana 47 a la 49 se registró un notorio aumento en este aspecto; 2 mil 220 en la semana 47, 3 mil 362 la semana pasada y esta que terminó con más de 4 mil casos activos promedio por semana

Si esto no se detiene porque no utilizamos el cubreboca, porque actuamos de manera irresponsable. Por eso niños, les pido que hablen con sus papás, salvemos la Navidad, salvemos el fin de año, salvemos el Día de Reyes porque no hay otra manera”, exhortó el titular de la Secretaría de Salud.