A un año de desapariciones, no se sabe nada de familia y sus amigos

Celaya.- Ya pasó un año desde la desaparición de una familia en la colonia Valle de los Naranjos, de quienes sigue sin conocerse su paradero, y que derivado de este hecho, se localizaron fosas clandestinas, de las que de forma extraoficial, se sabe contenían cerca de 100 cadáveres.

Luego de que fuera un fenómeno mediático que alcanzó fronteras internacionales, la familia prefirió ya no hablar al respecto de lo ocurrido, mientras tanto saben que ellos no van a regresar con vida y prefieren seguir su duelo en silencio.

Conforme a su fe, el domingo se realizó una misa para pedir que sus familiares encuentren la paz, así como los padres, hijos, hermanos y amigos de todos los desaparecidos, que obtengan consuelo al acercarse a Dios.

“El domingo se llevó a cabo una misa por un año de su desaparición, actualmente ya no nos han dicho nada del caso, también por seguridad preferimos no mencionar nada, todos en la familia tenemos miedo”, señaló un familiar.

Dijo que hasta septiembre del año pasado todavía tuvieron contacto con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero a la fecha sólo les han dado largas para los resultados de la investigación.

Pese a que la carpeta de investigación continúa abierta, las últimas veces les dijeron que ya no tuvieran esperanzas de localizarlos con vida, ya que la camioneta fue encontrada de forma posterior en la comunidad Santa Rosas de Lima, en Villagrán.

“En pocas palabras nos dijeron que ya no esperáramos encontrarlos vivos, ya no han dicho nada de la investigación y a pesar de que se metió la Marina hace poco a Santa Rosa, no nos han dicho si han localizado sus cuerpos”, señaló el familiar.