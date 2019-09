A un mes del asesinato de policía Juan Diego, viuda recibe ayuda

León.- Beatriz López, viuda de Juan Diego González policía fallecido por arma de fuego hace un mes tras intentar detener a dos asaltantes recibió ayuda en especie y vales.

La entrega la hizo Luz Graciela Rodríguez presidenta de la Fundación León Agradecido y Bertha Villalobos directora de Proempleo León.

A Beatriz le fueron entregadas dos despensas, las cuales seguirá recibiendo hasta diciembre los días 15 de cada mes. También recibió ropa nueva para sus dos hijos; Venessa de 5 años y Diego de un año.

Ademas, de un pase permanente para 4 personas para el zoológico y Explora, una tarjeta pagobus de costo preferente por seis meses y citas de atención médica y psicológica para ella y sus dos hijos.

Así como una beca por parte de Proempleo León al 100% para desarrolla y emprender un negocio.

Seguirá adelante y planea poner un negocio

Beatriz contó para AM que tenía planes junto con su exmarido de ingresar el próximo año a la academia de belleza para especializarse en esta área y abrir una estética.

A pesar de que su marido ya no está para emprender juntos este negocio, aseguró que lo realizará en su memoria.

Actualmente dijo que recibe una beca escolar para su hija por parte del municipio, y sigue en trámite en proceso de indemnización.

Los policías compañeros de mi marido me dieron una ayuda económica que ellos recaudaron, mi familia no me ha dejado, mis cuñadas me han apoyado mucho".