Reparte AMLO $12 mil millones para guanajuatenses

Guanajuato.- En Guanajuato proyectan este 2021 ejercer 12 mil 251 millones 700 mil de pesos en los programas sociales claves de la administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“En 2020 la inversión aproximada en los programas sociales fue de 11 mil millones de pesos y este año estamos apostando a cerca de 12 mil millones”, aseguró en entrevista con periódico AM Mauricio Hernández Núñez, delegado en Guanajuato de Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno Federal.

El programa con el mayor padrón de beneficiarios es la “Pensión para Adultos Mayores”, que beneficia a 410 mil personas en el estado con un monto de 3 mil 100 pesos al bimestre, pues a partir de esta entrega de julio-agosto se incrementó en 400 pesos.

Otro monto importante se destina a las Becas Benito Juárez del nivel preparatoria en donde hay un padrón de 390 mil jóvenes que reciben mil 600 pesos al bimestre.

En cuanto a becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, que son para universitarios, el padrón solamente es de 3 mil estudiantes y el apoyo es de 4 mil 800 pesos cada bimestre.

En “Personas con Discapacidad” son 39 mil 700 beneficiarios con $3,100 bimestrales.

Para “Jefas de Familia” hay mil 425 registros y el monto es de mil 600 pesos al bimestre.

Y en el programa denominado “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, que fue el que sustituyó en el 2018 al de Estancias Infantiles, se están apoyando a 6 mil familias con un monto de mil 200 pesos por bimestre.

El delegado aceptó que “Jóvenes Escribiendo el Futuro” ha apoyado a menos jóvenes de lo esperado.

El pasado 1 de julio panistas afirmaron que en los últimos tres años el Gobierno Federal, dejó de enviar a Guanajuato alrededor de 7 mil 400 millones de pesos por año, es decir, más de 21 mil millones de pesos en el último trienio.

La diputada local panista Cristina Márquez Alcalá y Román Cifuentes, dirigente estatal del PAN, acusaron que además el Gobierno Federal ha destinado cero inversión en varios rubros como carreteras, salud, educación, campo.

Señalaron que actualmente el presupuesto que la Federación destina a Guanajuato representa 11 mil 600 pesos en promedio por habitante, lo que nos coloca en el lugar 32 a nivel nacional, cuando somos la sexta economía del país.

Con esto se demuestra que el Presidente no quiere a Guanajuato… Esto significa que no le importa que haya carreteras y no le importa el derecho al agua”, afirmó la legisladora.