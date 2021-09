León, Guanajuato.- Para los líderes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y Coparmex León el Presidente de la República queda a deber con Guanajuato en su Tercer Informe de Gobierno.

No ha cumplido con Guanajuato ni con todo el País... A Guanajuato lo tiene olvidado, no quiere saber nada de Guanajuato, no hay infraestructura, no hay recurso más que lo esencial”, opinó Luis Gerardo González García, del CCEL.

Aunque hay indicadores macroeconómicos estables, dijo, la realidad es que hay más pobreza y más muertos (por violencia, la pandemia del COVID, y falta de atención en salud).

“Habla de 6% de crecimiento pero hubo un decrecimiento de más del ocho el año pasado, y hay sectores como la construcción, el vestido-textil, y otros, que están muy abajo de lo que teníamos y no queda claro cómo se va a salir adelante. El motor que nos jala es la economía de Estados Unidos, no el mercado interno”.

La industria manufacturera está 3.37% por debajo: “¿Dónde está ese País que dice el Presidente que va muy bien?, no hubo apoyo al consumo ante la pandemia”, dijo.

En materia de seguridad apuntó que no basta enviar elementos a patrullar, urgen resultados.

“¿De qué nos sirve que los manden si no hay inteligencia?, vienen a patrullar, vemos las camionetas de la Guardia Nacional o del Ejército dando vueltas por todo León paseando pero que me digan qué han resuelto, los resultados. Y en cambio eliminaron recursos (el programa Fortaseg) que llegaban a los municipios para seguridad”, indicó.

AMLO ‘que deje la campaña’

Héctor Rodríguez Velázquez, líder de Coparmex, coincidió: “Hablando de Guanajuato nos queda a deber mucho, por supuesto a los mexicanos. Hay más pobreza, desempleados, muertos, ya sea violentamente o por salud”.

En la estrategia de seguridad comentó no ver diferencia con gobiernos pasados.

“Ahí también hay un claro abandono del Gobierno federal a Guanajuato. Nos le olvidamos al Presidente, aunque se acuerde cuando se trate de hacer señalamientos que son tema político más que de trabajo y estrategia, sí vemos Guardia Nacional y elementos del Ejército, pero no vemos una estrategia”, opinó.

Pidió a AMLO dejar la campaña y gobernar para todos.

“Es increíble que no reciba al Gobernador, si tanto critica a Guanajuato debería de estar ‘oye vamos a ver cómo le hacemos para que salgan las cosas adelante’. Nuestro estado no está en su mapa si no es para restar, dividir o atacar”, apuntó el dirigente.

