AMLO acusa a panistas de Guanajuato de proteger el mal trabajo del Fiscal

León, Guanajuato - El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al gobierno panista del estado de Guanajuato de proteger el mal trabajo que está realizando el Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre.

El Fiscal no ha hecho un buen trabajo y en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato y los que han gobernado durante años en Guanajuato.

“Osea es una protección pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato por que una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos, como no les va a perjudicar si es el Estado con más violencia, si de todos lo homicidios diario el 15 por ciento del promedio se cometen en Guanajuato, ¿Cómo van a mantener al Fiscal nada más porque pertenece a un grupo político.

“Sí hay empresarios defendiéndolo, ¿Si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad lo sostendrían en el cargo?.

“Entonces eso se tiene que tomar y no me importa que se agrupen en contra del gobierno federal o en contra del presidente. Tengo mi conciencia tranquila y sé que el problema lo originó ese grupo porque se abandonó al pueblo de Guanajuato.

"Es el grupo más conservador de los que sostienen que no debe ayudarse a los pobres, son de los que sostienen aunque también son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen, pero sostienen de que se el pobre es porque porque no se trabaja o porque el pobre es flojo y que además así es el destino: que el que nace pobre va a morir pobre, esa es la concepción de esa gente, son de los más atrasados los que mandan, los de la cúpula, no el pueblo.

