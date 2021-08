Acusa PAN a AMLO de pactar con crimen y lo mandan a terapia

Guanajuato.- El PAN de Guanajuato acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ser quien tiene un pacto con la el crimen organizado y dijeron que su Gobierno no toca a los grupos delictivos.

El dirigente estatal y diputado federal del PAN, Román Cifuentes Negrete, retó a que informen de los resultados de la Fiscalía General de la República en Guanajuato.

“Yo le pregunto al Presidente de la República: ¿Cuántas detenciones ha hecho su Fiscalía General de la República?, aquí no hay ¿Cuántos decomisos?, no hay. Los datos matan sus mentiras. La crisis de inseguridad es en todo el País, y por sus filias y fobias se enfoca en Guanajuato, la Fiscalía de la República y la Guardia Nacional son incompetentes en Guanajuato”, puntualizó a AM el líder del PAN.

Enfatizó que lo que favorece al crimen organizado es la estrategia de la Federación.

“En su estrategia de abrazos y no balazos no hay decomisos de armas, no hay decomisos de drogas, le quita recursos a las policías municipales (al eliminar el Fortaseg), desaparece a la Policía Federal y deja sin apoyos a los Estados y a los municipios, quien ha favorecido y que de verdad tiene un pacto para que México sea un paraíso para la delincuencia, es el presidente López Obrador”, sostuvo.

Recordó el caso de la liberación de Ovidio Guzmán en Sinaloa y destacó que en Guanajuato sí se detuvo al presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”, y posteriormente a quienes pretendieron tomar su lugar.

Se han detenido a 1,800 presuntos delincuentes vinculados a los dos principales grupos criminales en la entidad (el de Santa Rosa y el Jalisco Nueva Generación).

Si el presidente AMLO quiere ayudar, dijo, que regrese los recursos del Fortaseg a los municipios del País y realicen acciones de decomisos y detenciones en la entidad.

PAN recomienda ‘terapias de autoayuda’ a AMLO

El líder del PAN lamentó que AMLO esté atorado en la elección 2006 y la votación en Guanajuato.

“Él sigue relacionando que perdió muy feo en el 2006, qué triste y lamentable que no lo pueda superar, lo único que podemos hacer es recomendarle un buen psicólogo o bien se lleve su testimonio a las terapias de autoayuda a partir de reconocer sus traumas y frustraciones y no en las mañaneras que son un monólogo que dedica para atacar, difamar, y lo más grave, a acusar sin probar nada”, anotó.

Respecto a la acusación de una alianza política del PAN en Guanajuato con el crimen organizado “para ganar siempre”, Cifuentes Negrete respondió que eso prueba su paranoia.

Si fuera cierto, en vez de estarlo denunciando en una conferencia de prensa debería estar pidiendo a la Fiscalía de la República que actúe en consecuencia, pero como son ataques políticos pone a dudar de la salud mental del Presidente”.

El partido señalado por ser favorecido por la delincuencia en esta elección, es Morena, apuntó, y hasta los felicitó el propio Presidente por “portarse bien”.

Román Cifuentes comentó que le pidieron al Gobernador que ya ni se desgaste pidiendo un encuentro con AMLO, si éste bloquea el diálogo y la cooperación. Y buscar el acercamiento con su gabinete para avanzar en proyectos.

MCMH



