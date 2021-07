AMLO insiste en que niños deben regresar a clases a las escuelas en agosto

León, Guanajuato - El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de que todos los niños regresen a clases a las escuelas este próximo ciclo escolar en agosto, tanto de escuelas públicas como privadas.

La Secretaría de Educación Pública tiene la instrucción de que haga un plan para regresar a clases a finales de agosto.

Argumentó que los infantes ya no pueden estar encerrados en sus casas, pues ya están cansados y eso ya está generando problemas y se debe cuidar a los niños no sólo materialmente, sino también espiritualmente.

Ya no es posible dejar a los niños en la escuela, están encerrados en las casas, en los aparatos por horas consumiendo información tóxica ¡Por horas!”, alertó.

Refirió que cuando los padres de familia llegan a sus casas y saludan a sus hijos, estos no les hacen caso por estar viendo los aparatos electrónicos, e incluso les pueden responder con malas palabras.

Manifestó que la escuela es la mejor terapia para todos, pero no por la fuerza.

Otro argumento de AMLO fue que “la escuela es la segunda casa, les puede ir mal en la casa, pero en la escuela encuentran consuelo y consejos”.

Sobre el riesgo de que se incremente la pandemia de Covid-19, López Obrador afirmó que eso no es pretexto.

Si están aumentando los contagios, no mucho, pero menos en los niños y adolescentes. No es pretexto, no debe haber excusa”.