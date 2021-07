AMLO insiste en que se debe de remover al Fiscal Zamarripa en Guanajuato

León, Guanajuato - El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó nuevamente remover al Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre ante los malos resultados de seguridad que tiene el estado de Guanajuato.

Son cosas distintas y yo de manera abierta respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado y tengo que atender a todos los mexicanos. Gobierno para todos, pues no puedo saber de algo que está sucediendo en una entidad federativa, los hechos me están demostrando que no se está actuando bien.