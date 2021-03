Postular a Sheffield por alcaldía de León fue petición de AMLO a Morena

León, Guanajuato.- Por petición directa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Morena perfila a Ricardo Sheffield Padilla como candidato a la Alcaldía de León.

Una fuente cercana a Morena confirmó que la postulación del ex Alcalde panista (trienio 2009-2012) y ex candidato a la Gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) en el 2018, es el as bajo la manga de Morena.

Sheffield Padilla no quiso fijar por ahora ninguna postura, aunque no negó la postulación.

Desde el inicio de la Administración Federal y hasta la fecha ocupa el cargo de titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a nivel nacional.

Ricardo no estaba entre los que se habían registrado como precandidato en la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pero ya lo convencieron.

Shefield Padilla ha dicho también que quiere ser candidato a Gobernador en 2024.

Ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) las fechas establecidas para el registro de los candidatos de ayuntamientos son del 20 al 26 de marzo.

De confirmarse la noticia, Sheffield enfrentará en la contienda a Alejandra Gutiérrez Campos por el PAN, quien fuera la Tesorera Municipal en el último tramo de la Administración Municipal 2009-2012, que él encabezó como Alcalde panista.

Los procesos internos de otros partidos no son temas que me ocupen, yo estoy lista para trabajar con un proyecto muy claro, con propuestas que daré a conocer independientemente de quiénes sean los posibles candidatos de otros partidos”, opinó Gutiérrez Campos

‘Sería lo mejor’

La dirigente de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, comentó que no tiene información oficial de la decisión que está en manos del Comité Ejecutivo Nacional, pero de ser así, “encantada de la vida, tendríamos un gran candidato”.

Hay cinco compañeros que han levantado la mano por la candidatura, en el caso de Ricardo, que si se vaya o no a lanzar, obviamente sería el mejor de los candidatos que podríamos tener en León, de eso no me queda duda, y que podremos estar teniendo una contienda ganadora”, expresó en entrevista para AM.

El líder de otro de los grupos al interior de Morena, el diputado local, Ernesto Prieto Gallardo, también respaldó una posible candidatura del titular de la Profeco.

La información con la que cuento es que Ricardo va a participar en el proceso interno, obviamente por su trayectoria, su actual posición en Profeco, ya fue Presidente Municipal, es conocido en León, es una propuesta importante para el partido y da seguridad de que Morena será un contendiente serio en la elección”.

En la orilla

Del grupo político de Sheffield el que desde hace tiempo trabaja por la candidatura es Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados del Estado.

Estamos registrados varios compañeros por Morena y esperamos una encuesta para elegir al candidato. Y en esa encuesta se incluye al compañero Sheffield, quien es militante de Morena y con el derecho de participar”, opinó el abogado Trejo.

También están anotados como precandidatos el empresario del transporte de personal, Luis Ernesto Ruiz Guerrero (con el respaldo del diputado local Ernesto Prieto Gallardo y la senadora Antares Vázquez Alatorre). Además de militantes fundadores como Juan Manuel Rosas Balderas y Carlos Montes de Oca.

Perfil de Ricardo Sheffield

Abogado y político leonés de 54 años.

Diputado local por el PAN 1997-2000.

Diputado federal por el PAN 2000-2003.

Subsecretario de la Reforma Agraria en 2007-2008.

Alcalde de León por el PAN 2009-2012.

Diputado federal por el PAN 2015-2018.

Candidato a Gobernador por Morena-PT-PES en el 2018.

Titular de Profeco del 1 de diciembre del 2018 a la fecha.

