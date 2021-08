AMLO señala que no tiene apoyo de Guanajuato para combatir el crimen

León, Guanajuato - Para disminuir la violencia “no contamos con apoyo” del Gobierno de Guanajuato, reprochó en la mañanera de este lunes el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO aprovechó el tema de la presa El Zapotillo, del que le cuestionaron, para insistir en el tema de seguridad de Guanajuato.

Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad porque es mucho y no está actuando bien el Gobierno, en particular la Fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes y es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”.