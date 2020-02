AMLO solicitará hoy a gobernadores del PAN se adhieran al Insabi

León, Guanajuato.- En una comida que hoy tendrá el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con nueve gobernadores del PAN, entre ellos Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se les intentará convencer a todos a que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Así lo señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia de esta mañana.

Se evidenció que los que hasta el momento no tienen convenio con el Insabi ni cuentan con IMSS Bienestar, son:

López-Gatell dijo esperar que aceptaran pues es mejor trabajar en coordinación para garantizar el derecho al acceso a servicios de salud.

La idea fundamental es que debemos tener unidad de propósito, no se puede a medias garantizar unas cosas sí, otras no, otras quedan condicionadas, otras sólo a modo, no, todos debemos tener claro que la salud es un derecho humano, que está garantizado en el artículo cuarto de nuestra Constitución”, enfatizó.