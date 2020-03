APLAZAN ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS

Irapuato, Gto. 18 de marzo de 2020.- Autoridades de la Dirección General de Desarrollo Rural, aplazarán la entrega de 120 estufas ecológicas, con la finalidad de prevenir la concentración de gente en un solo lugar y evitar la propagación del virus CODIV-19, así como garantizar la salud de los ciudadanos beneficiados.

José Luis Laguna, director de Desarrollo Rural, informó que, se planea realizar la entrega de las estufas ecológicas de manera que no se reúnan todos los beneficiados, por lo que se programarán en diferentes entregas en las distintas comunidades beneficiadas.

“Ahorita nosotros estamos monitoreando precisamente en las diferentes comunidades, de que, a los diferentes delegados, delegadas, sub delegados y sub delegadas, no tengan a qué venir, nosotros la comunicación la vamos a hacer directamente por teléfono, ya solo que se requiera de algún tema en especial se hará presencial la reunión”, explicó.