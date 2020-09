ATIENDEN COMERCIOS APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS

Visitan Brigadas ‘Unidos vs Covid’ negocios de San Cayetano de Luna

Mantener protocolos ayuda a reactivar la economía

Irapuato, Gto. 31 de agosto de 2020.- Los negocios de la colonia San

Cayetano de Luna, fueron visitados por las brigadas ‘Unidos vs Covid’, con la

finalidad de recomendarles la continuidad de la aplicación de las medidas

sanitarias, para la protección de la salud de clientes y empleados.

lider de brigada



“La finalidad es ayudar a la gente a la reactivación económica, siguiendo el

protocolo respecto a la pandemia que sufrimos del Covid, que es el usar el

cubrebocas, el gel antibacterial, guardar la sana distancia y no permitir la entrada

a niños menores”, explicó.

Araceli Hernández, líder de brigada, compartió que, en su mayoría, los negociosque se visitaron atienden las recomendaciones, lo que es bueno, pues de estamanera previenen contagios por coronavirus y contribuyen para que lareactivación económica se mantenga.



Omar Guadalupe Valtierra, comerciante de la zona, compartió que, el mantener

la aplicación de protocolos para seguir con las cortinas abiertas y generar

ingresos económicos para la manutención de las familias.



“Yo cuido a mi cliente y yo mismo me cuido, para que no haya un contagio y por

eso hacemos eso”, comentó.

comerciante

Las brigadas ‘Unidos vs Covid’, mantienen la supervisión de negocios, paraseguir concientizando a los comerciantes y clientes que la pandemia no haterminado y así cuidarnos entre todos, para no generar más contagios y decesospor el virus.