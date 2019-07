ATRAE A MÁS JÓVENES COPA URBANA

Irapuato, Gto. 08 de julio del 2019.- La pasión por el futbol, une a las colonias que participan en la Copa Urbana 2019. En zonas como la Constitución de Apatzingán, los entrenamientos se abrieron para recibir a niños de todas las edades, entre ellos, a mujeres que buscan perfeccionar sus técnicas.

Es el caso de Lluvia Montserrat y su hermana Mariana, quienes, pese a no formar parte de los equipos de Copa Urbana, acuden a los entrenamientos para ocupar su tiempo libre en actividades recreativas, y conocer más acerca de este deporte.

Lluvia, estudiante de preparatoria, se acercó al coach del equipo, Jorge Manrique Islas, para, junto a su entrenador, buscar tips que le ayuden a ser mejor.

“Mi nacimiento al futbol fue por mi hermana la pequeña, a mí el futbol no me movía, llegó un momento en el que dije ok, a ver qué tal. Aquí estoy dándole todo, no soy la mejor, pero, aun así, estoy dándolo todo”, compartió.