AUTORIZAN EXPEDICIÓN DE CARTILLAS MILITARES A PERSONAS DE 40 AÑOS

Deberán solicitarla meses antes de cumplir los 40 años

Recuerdan a jóvenes que aún pueden llevar documentación para liberar su cartilla



Irapuato, Gto. 07 de septiembre de 2019.- Para todas las personas que van a cumplir 40 años y que están interesadas en obtener su cartilla militar, la Coordinación de Extranjería y Reclutamiento, informó que la expedición de las cartillas para personas de esta edad ya fue autorizada.

Araceli Gutiérrez Arredondo, titular de Extranjería y Reclutamiento, mencionó que para que los interesados puedan obtener su cartilla a esta edad, deberán cumplir con algunas condiciones que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) requiere.

“Esto se hace para beneficio de las personas de 40 años que requieran de su cartilla para un trabajo, y como ya cumplieron los 40 años, se les expide la constancia y esto les ayuda para continuar con el proceso de su trabajo”, explicó.

Los requisitos son que, a la fecha de expedición de la cartilla, el interesado no haya cumplido los 40 años de edad; verificar a detalle que, en años anteriores, no se les haya expedido Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional (S.M.N)., y deberán sujetarse a los demás requerimientos como cualquier otro ciudadano, como son la comprobación de su lugar de residencia, constancia de no registro, acta de nacimiento, CURP e identificación oficial.

Además, los interesados en obtener su cartilla y que ya cuenten con 40 años, podrán acudir a las oficinas de reclutamiento de la 16/a Zona Militar, ubicada en Sarabia, Guanajuato.

Gutiérrez Arredondo, recordó a los jóvenes que no han acudido a solicitar su cartilla militar, que tiene hasta octubre para acudir a las oficinas de Extranjería y Reclutamiento, en Presidencia Municipal, y llevar los documentos solicitados para iniciar el trámite de esta identificación.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.