Abandona el PAN 'porque ya no le gustó' y ahora buscará cargo con Morena

Guanajuato, Guanajuato.- El diputado expanista Luis Antonio Magdaleno Gordillo dejó el PAN porque “hubo varias cosas que no me fueron ya gustando, principalmente de la dirigencia estatal. Así que no hay que aferrarse a un lugar donde no eres bien visto, yo cerré un ciclo”.

Dijo que entre esas cosas están que últimamente ya no lo recibían y que lo habían relegado en sus participaciones legislativas.

“Si ves mis participaciones, las del primer año eran bastantes; ahora fue mucho menos.

“Hay muchas cuestiones que se hacen como tipo monopolio. Yo dije hasta aquí. Por mi parte no tengo ninguna rencilla personal. Me separo sin agraviar a nadie”, expresó en entrevista con AM.

Comentó respecto a las descalificaciones que ha hecho de él y de la diputada panista Jessica Cabal Ceballos, quien también abandonó la fracción del PAN para irse de candidata de Morena, en el sentido de que ambos no fueron “bien evaluados”.

Al respecto, Magdaleno Gordillo afirmó que sus resultados para el PAN se dieron desde que fue electo, pues su distrito, que ganó, con cabecera en Acámbaro, también incluye Apaseo El Alto, ambos en las elecciones municipales perdió el PAN y él sí ganó como diputado local de mayoría.

El diputado apareció el 14 de febrero en una fotografía con Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Se dice extraoficialmente que será candidato a diputado federal por el distrito 14.

Sin embargo, en la entrevista insistió en que hasta ahorita no tiene ninguna candidatura , sino que se pasó a Morena para trabajar con la gente.

Buscará sumarse a fracción de Morena

Lo que sí reconoció Luis Antonio Magdaleno es que sí tiene intención de sumarse a la fracción de Morena en el Congreso local, aunque ahorita por la Ley Orgánica del Poder Legislativo los clasifican a ella y a Cabal Ceballos como “sin partido”.

“Esa es la intención. Ahora en la Legislatura nos están definiendo como “diputados sin partido”, pero la intención es irse a Morena”.